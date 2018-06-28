واشنطن تنوي بحث انسحاب إيران من سوريا مع موسكو

نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر دبلوماسي غربي لم تكشف عنه أن الإدارة الأميركية ستفاوض موسكو على انسحاب إيراني كامل من سوريا.

وقالت الصحيفة إن هذا الموضوع سيكون من أولويات القمة التي تُعقد منتصف الشهر المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.



وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يُدركون أن روسيا لن تدفع ثمناً باهظاً لبقاء إيران في سوريا.

مصادر "الحياة" أفادت أيضاً أن واشنطن منفتحة في مرحلةٍ لاحقة على بقاء الرئيس بشار الأسد، ومنحه ضوءاً أخضر لاستعادة كل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وكشف المصدر أن الإدارة الأميركية وروسيا عازمتان على تجريد المجموعات الموجودة في الجنوب، كالنصرة وخالد بن الوليد من السلاح.

إلى ذلك، قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية إن اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في هلسنكي.



وذكر ترمب الأربعاء أن العاصمة الفنلندية موقع محتمل للقمة لكن البلدين يعتزمان الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع اليوم الخميس.