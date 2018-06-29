تركيا: هجوم الأسد على درعا يقوض جهود أستانا وجنيف

نددت #تركيا بعنف، الجمعة، بعمليات القصف الدامية التي يشنها النظام السوري ضد فصائل معارضة في الجنوب، ودعت أنقرة حلفاء #دمشق إلى وقف الهجمات التي "تقوض" جهود تسوية النزاع على حد قولها.

وتشن قوات النظام منذ نحو أيام عملية عسكرية واسعة في محافظة #درعا، انضمت إليها حليفتها روسيا قبل أيام وحققت بفضلها تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة، بحسب فرانس برس.

وكان يوم الخميس الأكثر دموية مع شن عشرات الغارات الجوية التي أوقعت 25 قتيلا مدنياً بينهم أطفال بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونددت تركيا "بعنف" الجمعة بـ"الهجمات غير الإنسانية للنظام" على محافظة درعا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي اكسوي "هذه الهجمات تقوض الجهود التي تبذل في إطار عمليتي أستانا وجنيف من أجل الحد من أعمال العنف على الأرض والتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وتشن تركيا منذ كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" في شمال غربي سوريا ضد المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.