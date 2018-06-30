مساعدات أردنية لنازحين سوريين قرب الحدود

قالت متحدثة باسم الحكومة الأردنية، اليوم السبت، إن الجيش الأردني بدأ إيصال مساعدات إنسانية لآلاف النازحين السوريين الذين لجأوا لمنطقة قرب الحدود عندما اندلع قتال عنيف في جنوب سوريا هذا الشهر.

وقالت جمانة غنيمات لوكالة الأنباء الرسمية "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقف #الأردن الداعي إلى إعانة الأشقاء السوريين".

وتدور اشتباكات عنيفة في مدينة درعا حيث يسطير مسلحو المعارضة على شريط حدودي مع الأردن، وسقطت عدة قذائف مورتر داخل أراضي المملكة الأردنية لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في تغريدة "فتحنا قلوبنا وبيوتنا ومدارسنا للأشقاء السوريين، ونفعل ذلك واجبا. ماضون في تقديم كل ما نستطيع لنحو 103 ملايين شقيق بيننا ولمساعدة المدنيين في الجنوب على أرضهم. نبذل جهودا مكثفة لإنهاء المعاناة. لا يستطيع الأردن تحمل تبعات الأزمة وحده. هذه مسؤولية على المجتمع الدولي تحملها مجتمِعاً".