إسرائيل.. إرسال تعزيزات إلى الحدود مع سوريا كـ"احتياط"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية اليوم الأحد كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات النظام والمعارضة.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر إن "القوات التي جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات في هضبة الجولان السورية"، مضيفاً أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

واستهدف صاروخان إسرائيليان مخازن أسلحة لميليشيات حزب الله قرب مطار دمشق الدولي الثلاثاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا" أن الصاروخين سقطا قرب مطار دمشق من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، ولا ما إذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

وتحوي منطقة مطار دمشق مواقع لقوات النظام، والمبنى الزجاجي الذي يضم قيادة القوات الإيرانية، ومخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله.

وفي السابق، قصف الجيش الإسرائيلي عشرات المرات أهدافاً عسكرية لحزب الله في سوريا.

وطال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار دمشق الدولي، ومنها مواقع فيها إيرانيون في مناطق مختلفة.