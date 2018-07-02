الأردن يتوسط لجولة مفاوضات بين المعارضة وروسيا في درعا

جرت جولة جديدة من المفاوضات في بلدة #بصرى_الشام بين فصائل #المعارضة وضباط من روسيا، بهدف البحث عن وقف لإطلاق النار وحل للتهدئة في الجنوب السوري.

وجاءت هذه الجولة بوساطة أردنية بعد فشل مفاوضات جرت بين الجانبين يوم السبت.

وترجع المعارضة هذا الفشل إلى تشدد مطالب الجانب الروسي، لكن الجانب الأردني الذي يشعر بالقلق من تفجر المعارك على حدوده الشمالية دخل على خط الوساطة مع سعيه إلى #وقف_إطلاق_النار.

ويقول أحمد رمضان، رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف الوطني، إن فصائل المعارضة تطالب باتفاق كامل بشأن محافظة درعا كما تطالب الجانب الروسي بمنع قوات النظام من الدخول إلى البلدات التي تدخل في المصالحة وانسحاب وحدات النظام إلى مواقعها السابقة.

وفي المقابل يطرح الجانب الروسي نشر الشرطة العسكرية الروسية في قرى درعا وتسليم الفصائل سلاحها وعودة الدوائر الحكومية للعمل.

وأن تفضي المفاوضات إلى تسليم معبر نصيب الحدودي مع #الأردن وفتح طريق عنتاب - الأردن بشكل كامل.

التحرك الأردني وفقاً لوزير الخارجية أيمن #الصفدي يهدف للمساعدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يخفف من معاناة النازحين.

وقد دفع هجوم قوات #النظام عشرات الآلاف للنزوح نحو الحدود مع الأردن وآلافا آخرين نحو القنيطرة والحدود مع الجولان المحتل.