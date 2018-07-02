الأمم المتحدة: 270 ألفاً عدد نازحي الجنوب السوري

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن عدد النازحين في جنوب #سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للنظام تجاوز 270 ألفاً.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، لوكالة فرانس برس: "كنا نتوقع أن يصل عدد النازحين في جنوب سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة إلى مئتي ألف، لكنه تجاوز 270 ألفاً في وقت قياسي".

وأوضح الحواري: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا"، مشيراً إلى أن "عدد النازحين هناك ارتفع من 45 ألفاً إلى 100 ألف ثم إلى 160 ألفاً، واليوم نتحدث عن أكثر من 270 ألفاً".

واستعادت قوات النظام، الأحد، السيطرة على بلدات عدة في جنوب سوريا، فيما تواصلت المفاوضات بين الفصائل المعارضة وممثلين عن روسيا بشأن مناطق أخرى لا تزال بأيدي هذه الفصائل.

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام باتت تسيطر على 58.8% من مساحة محافظة درعا، في حين لم تكن تسيطر لدى بدء الهجوم سوى على 30% منها. أما الفصائل فتسيطر على 34.6% في حين يسيطر تنظيم #داعش على 6.6%.

ويشن النظام السوري، منذ 19 حزيران/يونيو، بدعم روسي، عملية عسكرية واسعة في محافظة #درعا جنوب سوريا.