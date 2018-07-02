بولتون: الإطاحة بالأسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لنا

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً حول الموقف الأميركي من الأزمة السورية، حيث نقلت كلام مستشار الأمن القومي، جون #بولتون، الذي أكد أن الإطاحة بنظام الأسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لواشنطن، موضحاً أن الأولوية لأميركا هي طرد الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية وذلك بالتنسيق مع الروس.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، يستعد لطلب مساعدة موسكو في تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وذلك خلال لقاء في هلسنكي سيجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، في السادس عشر من تموز/يوليو.

ووفقاً لبولتون، فإن مسألة الوجود الإيراني في #سوريا ستكون في مقدمة المواضيع التي سيناقشها الطرفان بشكل مطول.

ويشكك بعض الخبراء في مدى قدرة الكرملين في الضغط على نظام الأسد لإقناع طهران بسحب قواتها من سوريا، لا سيما وأن النظام السوري يعتمد بشكل كبير على الميليشيات الإيرانية والفصائل المسلحة المدعومة من طهران.