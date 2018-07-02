سوريا.. قتل 17 مدنياً أوهمهم بالهروب إلى تركيا

عثر أهالي مدينة دركوش بريف #إدلب الغربي، السبت، على جثث مدنيين قتلوا رمياً بالرصاص في وقت سابق، على الحدود السورية التركية، وفق ما نشره الناشط السوري، هادي العبدالله، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الأحد.

وأقدم أحد العاملين في مجال التهريب من الأراضي السورية إلى تركيا على قتل 17 مدنياً في محيط دركوش الحدودية، بغرض السطو على أموالهم، وفقاً لمصادر متطابقة.

والمهرب هو محمد صطوف الجمل (20 عاماً) من قرية الحفيرية بريف دركوش، وقد أقدم على قتل رجلين وامرأة، كانوا يحاولون الدخول إلى #تركيا بالقرب من دركوش.

كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجمل اعترف بقتل تسعة أشخاص بالطريقة نفسها، حيث يقوم بالإيقاع بضحاياه عن طريق إيهامهم بأنه يستطيع إدخالهم إلى تركيا ثم يستدرجهم إلى المناطق الجبلية ويسلب أموالهم ثم يقتلهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو تظهر فيه جثث ثلاثة أشخاص على الحدود السورية التركية بالقرب من دركوش قالوا إنها لمدنيين حاولوا دخول تركيا.