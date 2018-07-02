عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي يزوران منبج المضطربة

زار اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مدينة #منبج شمال سوريا الاثنين التي كادت أن تشهد مواجهة بين واشنطن وأنقرة في وقت سابق من هذا العام.

وقام ليندسي غراهام من جنوب كارولاينا وجين شاهين من نيوهامشر بجولة في المدينة مع عناصر من "مجلس منبج العسكري".

وصرح شرفان درويش المتحدث باسم المجلس لوكالة "فرانس برس" أن "الهدف من الزيارة رؤية الوضع الأمني في منبج".

ويرتبط المجلس بـ #قوات_سوريا_الديمقراطية، وهو تحالف من مقاتلين أكراد وعرب تمكنوا من طرد تنظيم داعش من منبج في 2016 بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولا تزال قوات أميركية وفرنسية من التحالف متمركزة في منبج، وثارت مخاوف في وقت سابق من هذا العام من احتمال اندلاع صدام بينها وبين تركيا.

وتوعدت انقرة باقتحام منبج بعد سيطرتها على منطقة عفرين من أيدي القوات الكردية التي تعتبرها "إرهابية".

إلا أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على "خارطة طريق" الشهر الماضي أدت إلى تجنب المواجهة، وبدأت القوات التركية دوريات في مناطق شمال المدينة بموجب الاتفاق.

وفي لقطات نشرها موقع يرتبط بقوات سوريا الديمقراطية الاثنين، يظهر غراهام يبلغ قادة مجلس منبج العسكري بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من المنطقة.

وقال غراهام: "سأقول للرئيس دونالد ترمب إنه من المهم أن نبقى هنا لمساعدتكم. أنتم أصدقاء الولايات المتحدة وإذا غادرنا فسيكون ذلك أمرا فظيعاً".

وكان ترمب قد أعلن أنه يعتزم سحب القوات الأميركية من سوريا، إلا أن البنتاغون أكد أنه يريد الإبقاء على تواجده هناك حتى إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش بشكل كامل.