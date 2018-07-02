محادثات أردنية روسية بشأن سوريا قريباً

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، إن بلاده ستجري محادثات مع روسيا هذا الأسبوع، بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك.



وأضاف في تصريحات من عمان أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو.



ويشن النظام السوري، المدعوم من روسيا، حملة عسكرية لاستعادة جنوب غربي سوريا من المعارضين. وتقول الأمم المتحدة إن 160 ألف شخص نزحوا من المنطقة.

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المفاوضات بين الروس وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا حققت تقدماً، عبر موافقة ممثلي بلدتي بصرى الشام والجيزة على الاتفاق الروسي.

ويقضي الاتفاق، بحسب المرصد، بتسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف، ورفع علم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها.

وبذلك تنضم بصرى الشام والجيزة لاتفاق مماثل جرى في كحيل والمسيفرة والسهوة.