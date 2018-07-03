المعارضة تتحدث عن اتفاق مع الروس بشأن هدنة جنوب سوريا

قال متحدث باسم #المعارضة_السورية إن مفاوضين منها بدؤوا، الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن هدنة في جنوب سوريا، يقضي بتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وصرّح المتحدث، إبراهيم الجباوي، أن المعارضة ذهبت إلى طاولة المفاوضات رداً على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين في اتفاق ينهي القتال، بحسب رويترز.

وتسببت المطالب الروسية، التي سلمت إلى المعارضة خلال اجتماع في بلدة بجنوب سوريا يوم السبت في انسحاب مفاوضي المعارضة، الذين قالوا إن المطالب مهينة.

فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأردن تمكن من إقناع فريق المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.