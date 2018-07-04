اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في جنوب سوريا

أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن #مجلس_الأمن الدولي سيلتئم الخميس في جلسة طارئة، لبحث الوضع في جنوب غربي سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام بإسناد من #روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص.

ودعا إلى هذا الاجتماع الطارئ كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال تموز/يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة. وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفا و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قالت إن الوزير مايك بومبيو ناقش وقفاً لإطلاق النار في جنوب سوريا، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت للصحافيين "الآن، وبينما نتابع الوضع هناك، تنتابنا مخاوف شديدة".

وأضافت "هناك ضربات جوية مستمرة، توقفت بعض المساعدات الإنسانية وربما بدأت تدخل مجدداً الآن، لكن بالتأكيد الوضع غير آمن".