روسيا والأردن: من أولوياتنا التسوية السياسية في سوريا

أHأعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، أن من أولويات الأردن التسوية السياسية في سوريا، وقال "الحل في سوريا سياسي".

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، أن الحدود الأردنية ستبقى بوابة لإيصال الدعم للسوريين، مؤكداً أن القضية الأساس هي تأمين المواطنين السوريين على أراضيهم.

وشدد على ضرورة معالجة الوضع جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن، وقال "علينا تقديم العون لتفادي وقوع كارثة إنسانية جنوب سوريا".

وتابع "الأردن سيعمل مع روسيا بكل زخم لمحاصرة الأزمة السورية".

وعبر الصفدي عن قلقه الشديد بخصوص ما يجري في جنوب سوريا.

وقال "نريد وقفا للنار في جنوب سوريا والحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية".

وتابع "الأردن يؤكد التزامه بمنطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية بخصوص السلام في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال سيرغي لافروف، إنه بحث التسوية السورية مع الأردن وفق القرار الأممي.

وأضاف "نثمن دور الأردن في الحوار بين الحكومة والمعارضة جنوب سوريا".

وقال "روسيا والأردن يعبران عن قلقهما من عدم التسوية في الشرق الأوسط".

وأضاف"على اللاعبين الدوليين مساعدة اللاجئين السورين دون شروط مسبقة".