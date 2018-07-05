المعارضة السورية: روسيا تفرض شروطاً مذلة على فصائل درعا

وصف المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، في لقاء خاص مع قناة "العربية" ما يتعرض له المدنيون في #درعا ، جنوب سوريا بأنه جريمة حرب.

وأكد مساء الأربعاء أن المدنيين يجب أن يجنبوا الأعمال الحربية.

وأضاف العريضي أن ما يطرحه الروس على الفصائل المعارضة فيما يتعلق بالتفاوض بشأن درعا هو الاستسلام، معتبراً أن روسيا تتصرف مع #السوريين كقوة احتلال.

إلى ذلك، أوضح أن الروس يفرضون شروطاً مهينة ومذلة على المعارضة.

موضوع يهمك أكد متحدث باسم المعارضة السورية، الأربعاء، فشل المحادثات بين وفدها وضباط روس في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في جنوب... المعارضة السورية تعلن فشل المفاوضات مع روسيا سوريا

وأكد العريضي أن روسيا تخلق الوضع الذي تريده بقوتها العسكرية.

وكان متحدث باسم المعارضة السورية، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء فشل المحادثات بين وفدها وضباط روس في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في جنوب #سوريا.

وقال أبو الشيماء، المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية في الجنوب التي تمثل فصائل الجيش السوري الحر الرئيسية التي تتفاوض مع الروس، بحسب ما أفادت "رويترز" إن "المفاوضات مع العدو الروسي في #بصرى_الشام فشلت بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل".

وأوضح في تغريدة على تويتر أنه لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع مقبل.