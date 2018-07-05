فيديو للتاريخ.. شاهد مَن يدير معركة الأسد في درعا؟!

في فيديو يلخّص مدلولات الحرب التي شنها نظام #الأسد، على محافظة #درعا، جنوبي سوريا، نشرت، اليوم الخميس، ميليشيا إيرانية تقاتل مع الأسد، في المدينة، فيديو يظهر العقيد غياث دلاّ، الضابط في حرس الأسد الجمهوري، والأمين العام لميليشيا "المقاومة الإسلامية-لواء ذو الفقار" الإيرانية، حيث يظهر الأخير وهو يعطي الأوامر لعناصره بقتل أهل درعا.

ويظهر الفيديو وحدة العمل العسكري، تماماً، بين جيش الأسد والميليشيات الإيرانية، حيث يقوم العقيد دلاّ، وقائد الميليشيا الإيرانية، باستعمال جهازي اللاسلكي الخاصين بهما، وتوجيه عناصرهما من غرفة عمليات واحدة، لعملية قصف لمكان يظهر أنه أحد التلال في درعا، كما بدا في الأمر العسكري الذي أصدره قائد الميليشيا الإيرانية لعناصره عندما يقول: "ركضاً، ركضاً، على التل" فيما كان العقيد دلا، يصوّب القذائف باتجاه التل ذاته بقوله: "رمايات الهاون غرب التل".

وأمين عام الميليشيا الإيرانية الظاهر في الفيديو مرتديا "تي شيرت" أبيض اللون، يدعى أبو شهد، وتعرض لمحاولة اغتيال منذ فترة، إلا أنه لم يصب. أما العقيد غياث دلاّ الظاهر في الفيديو مرتديا نظارات، فهو كان أحد قادة عمليات جيش الأسد في الغوطة الشرقية، وقاتل جنباً إلى جنب مع ميليشيات "لواء الإمام الحسين" الإيراني.

وفيما أعلنت أكثر من ميليشيا إيرانية، دخولها أطراف مدينة درعا، تشرّدَ قرابة 300 ألف من أبنائها على حدود #الأردن الذي يرفض فتح حدوده لاستقبالهم، على الرغم من الظروف المأساوية التي يمر بها أهالي درعا الهاربون من نيران الحرب التي شنها النظام السوري منذ أيام، حيث يفترشون التراب ورمال البادية اللاّهبة، وبعضهم قتل بسبب لدغات عقارب، فيما حاجتهم ماسّة لدخول الأردن، كونه المكان الأقرب إليهم ويعتبر ملجأهم الوحيد من قصف جيش النظام وميليشياته الإيرانية التي بدأت بالإعلان، رسمياً، عن دخولها أطراف درعا، بُعيد طرد وتشريد أهلها منها.