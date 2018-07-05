الموت "يخنق" درعا.. فيديو مروع لجثث أطفال مكدسة

نشر ناشطون سوريون على مواقع التواصل، الخميس، فيديو مروعا لمقتل عائلة بكاملها في بلدة #صيدا بريف درعا جنوب سوريا.

وبدت جثث 4 أطفال من عائلة واحدة، مكدسة ومجمعة مع بعضها، إلى جانب جثة الأم على الأرجح، إثر مقتلهم بغارات روسية، بحسب ما أفاد مصور الفيديو.

عاجل : الطيران الروسي يقتل عائلة كاملة قبل قليل في بلدة صيدا بريف #درعا الشرقي.



حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/rG8xv3KHBU — Mohamad Abazeed (@AbazidMohamad) July 5, 2018

ونفذت قوات النظام السوري وحليفتها روسيا مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سوريا، في تصعيد "غير مسبوق" منذ بدء الهجوم على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأحصى المرصد تنفيذ "أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس، استهدفت بشكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن واليادودة الواقعة في محيط مدينة درعا قرب الحدود الأردنية".

وأوضح مدير المرصد لفرانس برس أن التصعيد "غير مسبوق" منذ بدء الحملة العسكرية. وأضاف "يحول الطيران السوري والروسي هذه المناطق إلى جحيم"، متحدثاً عن "قصف هستيري على ريف درعا في محاولة لإخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة عصر الأربعاء".

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب الناشط الإعلامي الموجود في مدينة درعا عمر الحريري "الليلة الأصعب والأعنف قصفاً على درعا منذ بدء الهجمة البربرية لقوات الاحتلال الروسي ونظام الأسد".

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يذكر أن قوات النظام بدأت منذ 19 حزيران/يونيو وبدعم روسي، عملية عسكرية واسعة النطاق في #درعا، مكنتها من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين إلى أكثر من ستين في المئة من مساحة المحافظة الحدودية مع الأردن.

وتزامناً مع الضربات الجوية، تمكنت قوات النظام، الخميس، بحسب المرصد من السيطرة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام على نقطة على الحدود السورية الأردنية جنوب مدينة #بصرى_الشام.