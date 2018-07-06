إسرائيل تقصف "موقعاً سورياً" في القنيطرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف موقعاً سورياً في مرتفعات الجولان الشمالية رداً على إطلاق قذيفة هاون سقطت في المنطقة العازلة القريبة من الشريط الحدودي.

وقال الجيش في بيان إن قذيفة الهاون التي سقطت بالقرب من السياج الحدودي شرقاً هي "جزء من الاقتتال الداخلي بين النظام والفصائل المعارضة في سوريا".

وأكد الجيش أنه "غير مشارك في الاقتتال الداخلي في سوريا" ولكنه "سيستمر في تنفيذ اتفاقية فصل القوات لعام 1974 التي تشمل الحفاظ على المنطقة العازلة".

ولم تقل متحدثة باسم الجيش ما إذا كان الموقع المستهدف هو لجيش النظام السوري أو لفصائل المعارضة.

ولم توقع إسرائيل وسوريا على معاهدة سلام رسمية.

واحتلت إسرائيل 1200 كلم مربع من مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، وضمتها في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.