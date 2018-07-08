سوريون يحتفلون بخروج روسيا من كأس العالم

رحّب سوريون معارضون لنظام #بشار_الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي بانتصار منتخب #كرواتيا على منتخب #روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم مساء السبت في #سوتشي.

وكتب أبو الهدى الحمصي، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، على حسابه على "تويتر": "#كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال، وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا".

وحققت القوات الحكومية خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً وتمكنت منذ بدء روسيا تدخلها العسكري في أيلول/سبتمبر 2015 من استعادة زمام المبادرة على جبهات كثيرة في البلاد على حساب التنظيمات المسلحة والفصائل المعارضة في آن معاً.

وكتب المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان في تغريدة: "الحمد لله الذي جعل الروس يبكون، والسوريين والعرب يفرحون".

وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي السبت في #سوتشي. وستلتقي الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع إنجلترا في الدور نصف النهائي.

وكتب الناشط محمد دكاك على "تويتر": "كل سوريا فرحانة بفوز كرواتيا ما عدا مطار #حميميم"، القاعدة الجوية التي تتمركز فيها القوات الروسية في شمال غربي سوريا.