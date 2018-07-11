فيديو لفتاتين تتوسلان الأسد يكشف تمرّد نساء في جيشه

أنهى الأسد حلم 5 نساء في جيشه، كنّ على مسافة شهرين من التخرج بصفة ضابط، عام 2017، بسبب تمردهن على أوامر عسكرية اتهمن من خلالها بالتمرد وبث الفوضى، فتم تسريح الجميع من الكلية الحربية.

إنما بعد مرور عام على هذا التسريح، خرجت امرأتان من ضمن الخمس المسرحات، لتتحدثا باسم الجميع، عن الضرب والذل والإهانة الذي دفعهما للاحتجاج والتمرد، ثم الطرد. إلا أنهما خاطبتا الأسد، مباشرة، بأنهما من النساء وأن للأنثى سمعتها، في إشارة منهما إلى ما حصل معهما بعيد التسريح من جيش الأسد.

نحن فتيات وتعرّضنا للذل والضرب والإهانة

فقد ظهرت فتاتان، في فيديو صوّر بتاريخ السادس من الجاري، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدمتا بشكوى لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، إثر تسريحهما من الخدمة، بعدما كانتا على أبواب التخرج، بصفة ضابط، من كليته الحربية، عام 2017.

وبمناسبة مرور عام على فصلهما من الكلية الحربية، بسبب اتهامهما بالتمرّد، ومعهما ثلاث فتيات أخريات، لم يكشفن أسماءهن، ظهرت الفتاتان في فيديو صورتاه من أجل إيصاله إلى رئيس النظام السوري، متوجهتين إليه بالقول: "سيدي الرئيس، نحن فتيات. والفتاة لها سمعتها".

وفي تسجيل يمتد قرابة 12 دقيقة، تشرح الفتاتان سبب تسريحهما من الخدمة في كلية الأسد الحربية، بعد 3 سنوات قضتاها من أجل التخرج بصفة ضابط.

ويفهم مما قالتاه، أنهما استدعيتا، للخضوع لدورة تدريبية وصفتاها بالقاسية، عام 2017، إلا أن مشكلة ما حصلت، داخل هذه الدورة، وحصل فيها "ضرب وإهانة وذل" بحسب ما قالتاه في التسجيل المصور والذي ورد فيه، أنهما ليستا ضد التدريب (العسكري) بل هما "ضد الضرب وضد الذل وضد الإهانة"، بحسب ما ذكرتاه مؤكدتين فصل 5 فتيات، بعد يومين من حصول الواقعة التي تعرضن فيها للضرب والإهانة، وذلك بتاريخ 6-7-2017.

وتوجهت الفتاة التي تدعى "ولاء"، وهي من مدينة "جبلة" اللاذقانية التي تعد أحد أكبر الخزانات البشرية التي ترفد جيش الأسد بالمقاتلين، بالكلام إلى رئيس النظام السوري، قائلة: "سيدي الرئيس، نحن فتيات، والفتاة لها سمعتها".

وتضيف في هذا السياق: "وضمن سلك الجيش لن يقول أحدٌ إن هذه الفتاة سرِّحت من الخدمة لأنها رفضت أمراً عسكرياً. فالجميع خاصة في مجتمعنا، قال إنه بسبب أخلاقي، وأدخل الأخلاق! نحن فتيات، يا سيدي، ولنا سمعتنا". بحسب ما قالته "ولاء" التي تظهر على يسار مُشاهد الفيديو.

نبارك نجاح أولادك لكن أهلنا حُرِموا من لحظة كهذه!

أما الفتاة الأخرى، فتخاطب الأسد، بلهجة جديدة لم يعتد أنصاره مخاطبته بها، خاصة عندما تقول له: "سيدي الرئيس، نبارك لك بنجاح أولادك (في المدرسة). هذه فرحة الأهل بلحظة لا توصف كهذه، لكنّ أهالينا نحن، حُرِموا من مثل هذه اللحظة!".

ثم تؤكد على ما قالته زميلتها حول موضوع "السمعة" إثر تسريح فتاة من الجيش: "أول كلمة أسمعها من عسكري: أنتِ فتاة؟ لماذا تم تسريحك؟!".

وتضيف: "ومجتمعنا ماذا قال؟ (إثر تسريحنا). هل قالوا حصل تمرّد؟ هل قالوا حصل رفض أوامر عسكرية؟ بالتأكيد كلاّ، إذ لا أحد يعلم ما هي الكلمة التي قيلت!".

ثم يعود الكلام لولاء، فتقول إن الآخرين أخبروها أن أمر التسريح جاء من الأسد شخصياً، وربما لهذا لا يجرؤ أحد على التدخل لحل مشكلتهما. كما قالت. فظهرت الأخرى لتقول للأسد: "نحن في مقام أبنائك، ونريد لقاءك". ثم قالت: "نحن نعلم أننا سرحنا (بتهمة) التمرد والتحريض على الفوضى".

وتتحدث ولاء عن مخاوفها بعد ظهورها في الفيديو وكشف ما حاصل معهما في الكلية من ضرب وذل وإهانة، فتقول: "لا نعرف ما هي النتيجة من هذا الفيديو، من الممكن أن تكون نتيجته هي حياتنا، أو أن الذين سرّحونا سيحاولون إيذاءنا لأننا نشرنا مثل هذا الفيديو".

ويشار إلى أن الفتاتين هما، ولاء زليط من قرية سيانو التابعة لمدينة جبلة، وهديل ربوح من قرية شطحا التابعة لمحافظة حماة. والفتاتان كانتا ستتخرجان بصفة ضابط، نهاية عام 2017، قبل أن يتم طردهما من جيش النظام، برفقة ثلاثة من زملائهما لم يكشف النقاب عن أسمائهن، بعد.