الصحة العالمية: سوريون يموتون جراء الحر والمرض بالجنوب

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى إتاحة الوصول إلى 210 آلاف نازح فروا من القتال في جنوب سوريا وفي حاجة عاجلة للأدوية والخدمات الصحية، ومن بينهم مصابون يتعين إجلاؤهم.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، لقي ما لا يقل عن 15 سورياً، بينهم 12 طفلا، حتفهم الأسبوع الماضي بسبب الجفاف وأمراض ناجمة عن تلوث المياه.

وقالت المنظمة إن ثلاثة من أربعة مستشفيات ومراكز صحية عامة في #درعا والقنيطرة مغلقة أو لا تعمل بكامل طاقتها.

وأضافت: "نطالب جميع الأطراف بفتح الباب أمام المواطنين في جنوب سوريا والسماح بوصول آمن للأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجونها وبمنح ممر آمن للمصابين بإصابات شديدة كي يصلوا إلى مستشفيات خارج المنطقة لإنقاذ حياتهم".