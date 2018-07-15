بدء إجلاء مقاتلي المعارضة من درعا

بدأت عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم، الأحد، من مدينة #درعا جنوب #سوريا. وتجري عملية الإجلاء تنفيذاً لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين #روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في السادس من تموز/يوليو.

واستقل مئات المقاتلين وبعض أفراد عائلاتهم، الأحد، 15 حافلة، حاملين حقائبهم وأغراضهم الشخصية.

كما قامت القوات الروسية بتفتيش الحافلات قبل انطلاقها بعيد الظهر نحو محافظة #إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة شمال غربي البلاد.

وتضم الدفعة الأولى مقاتلين من مختلف مناطق المحافظة.

وتتعلق عملية الإجلاء بالمقاتلين، الذي رفضوا اتفاق "المصالحة"، بعد أن استبعد المفاوضون الروس في البداية احتمال مغادرة المقاتلين خلال الجولات الأولى من المفاوضات الشاقة.

وبالتزامن، تتواصل عملية تسليم الفصائل المقاتلة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص كذلك على دخول مؤسسات النظام إلى مناطق الفصائل تدريجياً وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية.

وشنت قوات النظام، بإسناد روسي، هجوماً في 19 حزيران/يونيو على محافظة درعا وسيطرت على 85% من المحافظة، في مواجهة فصائل المعارضة.