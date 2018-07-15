هجوم عنيف على ريف القنيطرة.. وأكثر من 800 قذيفة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام السوري تشن حملة قصف مكثف منذ فجر الأحد في محافظة #القنيطرة جنوب البلاد، حيث سيطرت على أولى البلدات في ريف تلك المحافظة الاستراتيجية القريبة من الجولان المحتل.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام والمسلحين الموالين لها بدأوا بتنفيذ هجوم عنيف على منطقة ريف القنيطرة، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل في المنطقة منذ فجر الأحد".

كما أشار عبد الرحمن إلى أن القصف، الذي بدأ في الثالثة صباحاً (منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش)، لا يزال مستمراً بعد "أكثر من ساعات".

وأضاف أن المنطقة "استُهدفت بأكثر من 800 قذيفة مدفعية وصاروخية، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من التقدم والسيطرة على بلدة #مسحرة، الواقعة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة".

كذلك لفت إلى أن القصف طال بلدات في محافظة #درعا المجاورة للقنيطرة.

وبعد السيطرة على دمشق وضواحيها، شنت قوات النظام، بإسناد روسي، هجوماً في 19 حزيران/يونيو على محافظة درعا وسيطرت على 85% من المحافظة، في مواجهة فصائل المعارضة.

وبدأت الفصائل المعارضة في مدينة درعا، السبت، تسليم سلاحها الثقيل للنظام، ما يمهد لاستعادته السيطرة على كامل المدينة بموجب اتفاق أبرم مع روسيا.

وإلى محافظة درعا، توجد في الجنوب السوري محافظة السويداء، التي تسيطر عليها قوات النظام بالكامل، والقنيطرة التي تسيطر الفصائل المعارضة على نحو 70% منها، وفق المرصد.

وتكتسي محافظة القنيطرة حساسية خاصة نظراً لأنها تضم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام السوري غير مسلحة يبدو أنها كانت تقوم بجمع معلومات" في المجال الجوي الإسرائيلي.

والجمعة أعلنت إسرائيل إطلاق صاروخ باتجاه طائرة مسيرة فوق المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا ورجحت إسقاطها.

وأوقع النزاع السوري أكثر من 350 ألف قتيل منذ آذار/مارس 2011.