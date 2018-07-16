النظام السوري: قصف إسرائيلي قرب مطار النيرب

ذكر إعلام النظام السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً سوريا شمالي مطار النيرب، ليل الأحد الاثنين.

ونقلت وكالة "ناسا" التابعة للنظام عن "مصدر عسكري" أن صواريخ إسرائيلية استهدفت "موقعاً عسكرياً"، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق الوكالة.

موضوع يهمك أسفرت غارات نفذت في 18 يونيو الماضي، على مواقع ميليشيات حزب الله العراقي في البوكمال السورية عن مقتل 55 شخصا، ولم يعرف... صور جوية لغارات إسرائيلية ضد ميليشيات عراقية بسوريا سوريا

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، رداً على تسلل طائرة بدون طيار إلى إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها".

وذكرت إسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية داخل سوريا خلال الأشهر الماضية رداً على إطلاق صواريخ استهدفت مرتفعات الجولان المحتل ونسبته إسرائيل إلى إيران.

كما شنت إسرائيل غارات على مواقع في سوريا قالت إنها قوافل تقل أسلحة إلى حزب الله.