فيديو وحشي لباص يدهس معارضين سوريين عمداً

قام باص مخصص لنقل وتهجير معارضين سوريين من محافظة #القنيطرة، جنوبي البلاد، باتجاه شمال #سوريا، بـ #دهس_معارضين_سوريين وعائلاتهم عمداً، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد لم يتوضح بعد.

ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، قال ملتقطه إنه تابع لإحدى الفضائيات، يظهر فيه قيام باص بالعودة المتعمدة إلى الوراء، ودهس مجموعة من أهالي المعارضين السوريين الذين كانوا ينتظرون ترحيلهم قسرياً من الأرض التي ولدوا عليها، في القنيطرة.

ويظهر الفيديو الذي وصفه تعليق بأنه وحشي، ويبدو أنه كان يلتقَط ليوثّق لحظة التهجير القسري من القنيطرة ففوجئ بقيام الباص بالدهس، قيام أنصار المعارضة السورية بإطلاق النار على السائق لإيقافه، دون أن يعرف مصير السائق الذي قال عنه موقع موال لنظام الأسد، إنه "لا يزال مصيره مجهولاً".

وبعد أن يتوقف الباص، يقوم أحد عناصر المعارضة السورية بقيادته مجددا، لتغيير مكانه بعدما دهس مجموعة من النساء والأطفال والرجال، كما قال ملتقط الفيديو، وكما يظهر في حالة الهياج والاضطراب والذعر التي تلت عملية الدهس.

ولوحظ في الفيديو مجيء سيارة إسعاف لنقل المصابين والقتلى، دون أن يتم تحديد عددهم بدقة.

وكانت المعارضة السورية قد توصلت إلى اتفاق مع الجانب الروسي، لتسليم مناطق في القنيطرة السورية إلى جيش الأسد، عبر ترحيل المعارضين السوريين قسريا إلى الشمال السوري، وكانت المجموعة التي تعرضت للدهس جزءاً من أهالي المعارضين السوريين الرافضين للاتفاق مع النظام السوري.