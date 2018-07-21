بوتين يبحث مع ماكرون الجهود الإنسانية المشتركة في سوريا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، السبت، الجهود الإنسانية المشتركة في #سوريا، خاصة منطقة #الغوطة الشرقية، وفق الكرملين.

وأعلنت #فرنسا و #روسيا في بيان مشترك نشره الإليزيه، مساء الجمعة، أنهما ستقدمان معاً "مساعدات إنسانية" إلى الغوطة الشرقية التي استعادها النظام السوري في نيسان/إبريل الماضي.

ومساء الجمعة، هبطت طائرة شحن روسية في شاتورو وسط فرنسا لتحميل 50 طناً من المعدات الطبية والمواد الأساسية قدّمتها فرنسا.

وقال البلدان في بيانهما المشترك إنه "في إطار القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، فإن هذا المشروع يهدف إلى وصول أفضل للمساعدات إلى السكان المدنيين".

والطائرة التي استأجرتها الدولة الروسية ستقلع من شاتورو باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وهذه العملية الإنسانية المشتركة هي الأولى بين دولة غربية وروسيا التي تدعم نظام بشار الأسد عسكرياً منذ 2015.

كما أشار البيان المشترك إلى أن "المساعدة الإنسانية هي أولوية مطلقة. يجب أن تقدّم وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية - في جميع الأراضي السورية من دون استثناء، وحيث يجب احترام القانون الدولي الإنساني بالكامل".

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد حصلت باريس من موسكو على "ضمانات" بأن لا يعرقل النظام السوري وصول المساعدات، كما يفعل دوماً مع قوافل الأمم المتحدة، وبأن لا يتم "الاستيلاء" على المساعدات. كذلك أشارت إلى أن "الروس تدخلوا بطريقة حاسمة جداً كي تصدر الأذونات" وكي يتم إيصال المساعدات "في المهل المناسبة".