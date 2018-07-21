منظمات حقوقية تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في عفرين

رصدت 15 منظمة وهيئة حقوقية كردية وسورية ما وصفته بانتهاكات القوات التركية والفصائل السورية المتعاونة معها في مدينة #عفرين وقراها شمال #سوريا.

ويتناول التقرير الذي لم يتم تأكيد محتواه من مصادر مستقلة، الفترة من آذار/مارس إلى أواخر حزيران/يونيو الماضي، في إشارة إلى أبرز الممارسات بحق عفرين وسكانها:

- تهجير أعداد كبيرة من سكان عفرين قسراً لتغيير معالم التركيبة السكانية في المنطقة

- استهداف المدنيين بعمليات اختطاف والتغييب قسري

- تعرض مدنيين ومسؤولين لعمليات اغتيال



وقد طالبت الهيئات، مصدرة التقرير، بالضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية من أجل الانسحاب من عفرين وقراها، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين وإطلاق سراحهم جميعاً، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة. كذلك شددت على عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم.

وتنفي #تركيا ارتكاب أية انتهاكات في المنطقة التي تقول إنها دخلتها في إطار الحرب على #الإرهاب، حيث تصنف وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني.