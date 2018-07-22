سوريا.. الأردن يوافق على إجلاء 800 من "الخوذ البيضاء"

مع تقدم قوات #النظام_السوري في الجنوب وتنامي المخاوف على حياة العاملين بفرق الدفاع المدني في سوريا المعروفين بأصحاب الخوذ البيضاء، طُرح مصير أعضاء الفريق الإغاثي على طاولة محادثات قمة "الناتو" الأخيرة بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والدول الحليفة، لبحث خطة أميركية ترمي لإجلاء المئات من متطوعيه وعائلاتهم من سوريا، إلى مخيمات مؤقتة في دول مجاورة قبل إرسالهم إلى دولة ثالثة.

وأعلن الأردن رسمياً، الأحد، موافقته على التعاون في إجلاء نحو 800 عنصر من أصحاب الخوذ البيضاء تمهيداً لتوطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا، بعد حصوله على ضمانات مكتوبة من تلك الدول تلزمها بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر رسمية أردنية أن المملكة استقبلت لغاية الساعة قرابة نصف العدد المتفق عليه حول عبور عناصر من أصحاب الخوذ البيضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير محمد الكايد، إنه تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث بها.

كما لفت الكايد إلى أن الأردن، الذي يستضيف 1.3 مليون سوري، لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني، مضيفاً أن تنظيم عملية المرور يتم بإدارة الأمم المتحدة.

وتأسس فريق الخوذ البيضاء، الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع، عام 2013، بهدف إغاثة الجرحى ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف قوات النظام. كما رُشحوا لنيل جائزة نوبل، وحاز فيلم "الخوذ البيضاء" على جائزة أوسكار عام 2017.

ورغم كل ما قدموه من خدمات لإنقاذ المصابين معرِّضين حياتهم للمخاطر التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 عنصر في مختلف أرجاء سوريا، دأب النظام ووسائل الإعلام الموالية له على تشويه صورتهم واتهامهم بالتلفيق والارتباط بجماعات إرهابية.