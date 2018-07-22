سوريا.. قصف عنيف على حوض اليرموك ونزوح الآلاف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف جوي ومدفعي مكثف للنظام على بلدات حوض #اليرموك في المثلث الحدودي مع الأردن والجولان المحتل، أقصى الجنوب الغربي السوري، تمهيداً لعملية برية مرتقبة للنظام السوري للسيطرة على آخر مناطق الجنوب الخارجة عن سيطرته.

وذكرت مصادر المرصد أن أكثر من 20 ألف مدني نزحوا من حوض اليرموك نحو مناطق سيطرة النظام هرباً من المعارك.

كما قتل 26 مدنياً في قصف جوي عنيف استهدف، الجمعة، آخر جيب يسيطر عليه تنظيم #داعش في جنوب سوريا، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن "طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام تستهدف طوال اليوم الجيب الواقع تحت سيطرة فصيل مبايع لتنظيم داعش في ريف درعا الجنوبي الغربي"، ما أسفر عن مقتل 26 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وإصابة العشرات بجروح.

وأضاف المرصد أن مئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة استهدفت منطقة "حوض اليرموك" التي يسيطر عليها فصيل خالد بن الوليد.

كما طال القصف بلدات وقرى عدة، بينها تسيل وحيط وسحم الجولان والشجرة، بحسب المرصد الذي رجح أن ترتفع حصيلة القتلى بسبب وجود "عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة".

وتسبّب القصف المتواصل، بحسب المصدر ذاته، بدمار كبير في البنى التحتية و"تدمير أحياء بأكملها".

وبعد استعادتها أكثر من 90% من محافظة درعا إثر عملية عسكرية واتفاق تسوية، لم يعد أمام قوات النظام السوري سوى الجيب الواقع تحت سيطرة التنظيم لتستعيد كامل المحافظة.

وتهدف قوات النظام، بدعم روسي، لاستعادة كامل جنوب البلاد، بحيث لا يبقى خارج سيطرة دمشق بشكل أساسي سوى مناطق واسعة في الشمال السوري.

كذلك بعد استعادة معظم محافظة درعا، باتت قوات النظام على وشك السيطرة على كامل محافظة القنيطرة المحاذية، التي تم التوصل فيها الخميس، إثر قصف عنيف، إلى اتفاق ينص على خروج رافضي التسوية من مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين.