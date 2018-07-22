غارات إسرائيلية غرب حماة.. وسقوط قتلى لحزب الله

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الأحد عن هجوم إسرائيلي على "منطقة مصياف" جنوب غرب مدينة حماة في وسط سوريا.

وأكدت مصادر من المعارضة السورية وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

فيما قال إعلام النظام إن الغارات الإسرائيلية على "مصياف" لم تخلف سوى أضرار مادية.

وقالت مصادر إعلامية إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على أهدافها في حماة.

وذكر إعلام النظام أن الدفاعات الجوية لجيش بشار الأسد أسقطت 3 صواريخ من الأربعة.

واشار إعلام النظام إلى أن الغارات الإسرائيلية تمت من فوق الأجواء اللبنانية. وكشفت تقارير إعلامية أن الطائرات الإسرائيلية حلقت تحديدا في أجواء منطقة الهرمل.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "انفجارات هزت منطقة مصياف في الريف الغربي لمدينة حماة، بالقرب من محافظة طرطوس".

ونقل المرصد عن "مصادر متقاطعة" أنها "ناجمة عن انفجارات في منطقة معامل الدفاع في ريف المدينة، وأن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي استهدفها يرجح أنه نتيجة ضربات إسرائيلية طالت المنطقة".

وأكد المرصد أن إسرائيل أطلقت 10 صواريخ خلال الغارات وأوقعت خسائر بشرية، مستهدفة معامل الدفاع في "مصياف" التي تشرف عليها الميليشيات الإيرانية.

وفي منتصف يوليو/تموز، أوردت "سانا" أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا للنظام السوري شمال مطار النيرب في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا.

واتهمت دمشق، تل أبيب في الثامن من الشهر الجاري بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في 12 من الشهر الجاري، وأعلنت اسرائيل وقتها أنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأكدت دمشق في المرتين ان دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.