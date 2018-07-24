الأمم المتحدة: عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية

شددت الأمم المتحدة على أن #عودة_اللاجئين_السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.

وقال المتحدث باسم #الأمم_المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه العودة يجب تحقيقها بكرامة وبأمان، مشدداً على أنه يجب ألا يتم إجبار أحد على العودة إلى بلده.

وفيما يتعلق بعملية نقل عناصر الخوذ البيضاء إلى الأردن أوضح "دوجاريك" أنه لا يوجد دور للأمم المتحدة في هذه العملية.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تزال غير قادرة على الوصول للمدنيين جنوب غربي سوريا لاسيما سكان القنيطرة.

و كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تقارير تشير إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والتشريد الجماعي وانقطاع الخدمات نتيحة تصاعد الأعمال العدائية.

موسكو تتهم واشنطن

في موازاة ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها في منطقة خفض التوتر جنوب غربي #سوريا بعد اتهام مماثل من واشنطن.

وأشار بيان إلى أن واشنطن لم تفعل شيئا حيال ما وصفه بفصل المعارضة المعتدلة عن تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين في منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا.