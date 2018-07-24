مقتل الطيار السوري الذي أسقطت إسرائيل طائرته الحربية

ذكر مصدر غير سوري مقرب من النظام أن قائد طائرة حربية تابعة للنظام السوري قالت إسرائيل اليوم الثلاثاء إنها أسقطتها قتل وأن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم #داعش قرب هضبة #الجولان المحتلة.

وقالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة تابعة للنظام السوري عبرت إلى هضبة الجولان التي تحتلها اليوم، لكن وسائل إعلام النظام ذكرت أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار لدى مشاركتها في طلعات جوية ضد مقاتلي المعارضة داخل سوريا، دون أن تحدد ما إذا كانت الطائرة تم إسقاطها.

وقال إعلام النظام السوري إن إسرائيل استهدفت إحدى طائراتها الحربية في الأجواء السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بعد وقت قصير من تأكيد إسرائيل إسقاط مقاتلة سورية قالت إنها اخترقت أجواءها.