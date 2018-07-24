سبوتنيك:النظام يحضّر لتأمين اللاذقية قبل الالتفات لإدلب

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها تجهز لبدء عملية عسكرية ضد مواقع فصائل المعارضة في ريف #اللاذقية الشمالي والمطلة على جسر الشغور في ريف #إدلب.

وأكدت أن قوات النظام أنهت استعداداتها العسكرية واللوجستية لبدء هجوم بري واسع من عدة محاور.

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من جهته، ذكر رئيس "مركز المصالحة" الروسي في سوريا، أن "ما يشكل مصدر قلق خاص، الوضع في ريف محافظة إدلب، حيث يُلاحظ تفعيل جماعات مسلحة غير شرعية انضمت إلى جبهة النصرة حاولت اختراق الجزء الشمالي من ريف محافظة حمص باستخدام الإرهابيين الانتحاريين"، حسب تعبيره.