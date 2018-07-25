سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات على السويداء إلى 246

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات التي شنها تنظيم #داعش في محافظة #السويداء في جنوب #سوريا وتخللتها تفجيرات انتحارية إلى 246 قتيلاً، أكثر من نصفهم من المدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإسنان الخميس.

وبدأ التنظيم هجومه صباح الأربعاء بتفجير أربعة انتحاريين أحزمتهم الناسفة في مدينة السويداء، تزامناً مع تفجيرات مماثلة استهدفت قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي، قبل أن يشن هجوماً ضد تلك القرى، تمكنت قوات النظام من صده بعد ساعات.

موضوع يهمك في أعنف هجوم لتنظيم #داعش في #سوريا منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات، قتل 246 شخصاً، أكثر من نصفهم من المدنيين، إثر... الائتلاف يتهم النظام السوري بتمكين داعش من السويداء سوريا

وارتفعت حصيلة القتلى تدريجياً خلال ساعات النهار حتى منتصف الليل مع العثور على جثث المزيد من المدنيين، قال المرصد إنه "تم إعدامهم داخل منازلهم بالإضافة إلى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم".

كما أكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "ارتفعت الحصيلة إلى 246 شخصاً بينهم 135 مدنياً" والباقون من العناصر الموالية للنظام.

وتبنى "داعش" في بيانين منفصلين الهجمات على مدينة السويداء وريفها الشرقي، في اعتداء يعد الأكبر على المحافظة، ذات الغالبية الدرزية، التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع منذ اندلاعه في العام 2011.

وتسيطر قوات النظام على كامل محافظة السويداء، فيما يقتصر تواجد عناصر التنظيم على منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية.