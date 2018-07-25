خمسة شروط إسرائيلية للوجود الإيراني في سوريا

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن #إسرائيل قدمت خمسة مطالب إلى روسيا تتعلق بالوجود الإيراني في سوريا.

أول هذه المطالب، عدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري في سوريا. أما ثاني شرط فهو إزالة جميع الصواريخ بعيدة المدى من سوريا، والثالث هو إغلاق أي مصانع تنتج صواريخ موجهة بدقة.

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وتشمل المطالب الإسرائيلية كذلك ضمان إخراج جميع أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي الأسلحة المذكورة من سوريا. كما اشترطت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان وبين سوريا والعراق لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية.

يذكر أن المطالب الخمسة تأتي رداً على رفض تل أبيب لعرض روسي بإبقاء القوات الإيرانية على بعد 100 كيلومتر من الحدود.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الروس ملتزمون بالمنطقة العازلة لكن تل أبيب أخبرتهم أن هناك أسلحة بيد الموالين لإيران في سوريا يصل مداها لأبعد من ذلك، مشددةً أن على تلك القوات مغادرة سوريا.

الخارجية الروسية من جهتها نفت رفض إسرائيل العرض الروسي بشأن إيران مؤكدةً أن محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت "بناءة للغاية".