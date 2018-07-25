هذا هو الطيار السوري الذي قتل بإسقاط طائرته الحربية

انتشرت صورة الطيار السوري القتيل، الذي لقي مصرعه بعد إسقاط إسرائيل طائرته الحربية، قرب منطقة هضبة الجولان المحتلة، الثلاثاء، فيما قال نظام الأسد إن طائرته لم تدخل المنطقة منزوعة السلاح.

وكانت الطائرة الحربية التي أسقطت بقصف إسرائيلي، تقوم بأعمال قصف لقوات من المعارضة السورية بالقرب من منطقة الجولان المحتلة.

واعترفت إسرائيل بإسقاط الطائرة الحربية السورية التي هي من طراز "سوخوي" قديمة الصنع.

والطيار القتيل، هو العقيد عمران مرعي، من مواليد قرية "السيسنية" من قضاء صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس التي تعتبر أحد أكبر الخزانات البشرية التي تزود نظام الأسد بالمقاتلين.

والعقيد القتيل، معروف من قبل بعض المعارضين السوريين، منذ عام 2013، حيث ورد اسمه ضمن قائمة من طياري الأسد العسكريين الذين قصفوا منطقة القصير التابعة لحمص، انطلاقا من مطار الشعيرات.

وسبق وأصدر بعض الناشطين السوريين في عام 2013، قائمة تضم أسماء 21 ضابطاً طياراً في جيش النظام السوري، كان العقيد القتيل عمران مرعي واحداً منهم، وأشارت مصادر المعارضة السورية، وقتذاك، إلى أن هذه القائمة من الطيارين هي التي تقصف منطقة القصير التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت، انطلاقا من مطار الشعيرات الذي استخدمه نظام الأسد، لاحقا، بقصف خان شيخون الإدلبية، بسلاح كيمياوي، في نيسان/ أبريل 2017.

يشار إلى أن مصير الطيار الثاني الذي كان في ذات الطائرة التي أسقطتها إسرائيل، لا يزال مجهولا، وتحدثت مصادر في نظام الأسد، عن أن عمليات البحث عنه لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.