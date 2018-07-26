الأردن: لن نجبر اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مؤكداً أن المملكة تعمل مع شركائها من أجل إيجاد "البيئة" التي تسمح بـ"العودة الطوعية" لهؤلاء اللاجئين.

وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية ليل الأربعاء الخميس: "نحن لن نجبر أحدا على العودة (...) مسألة عودة اللاجئين مسألة طوعية، ونحن نعمل مع شركائنا على إيجاد بيئة تسمح على العودة الطوعية".

وأضاف أن "الكلام مبكر (عن هذا الموضوع) الروس يتحدثون الآن عن أفكار وأنا تحدثت مع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف قبل أيام بسيطة، وقال إن لديهم أفكارا من أجل عودة اللاجئين"، مشيراً إلى أنه سيلتقي وفداً روسياً الخميس للاستماع إلى هذه الأفكار وبحث مسألة عودة اللاجئين.

كما أكد الصفدي: "نريد أن تبدأ عملية عودة اللاجئين إلى بلدهم ليعيشوا بحرية وكرامة وأمن واستقرار"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده "تحترم التزاماتها القانونية وحقوق الإنسان".

وكان الصفدي قد بحث، الأحد، في اتصال هاتفي مع لافروف، "موضوع عودة اللاجئين السوريين" إلى بلادهم بهذا الصدد، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمّان إن كلفة استضافة اللاجئين تجاوزت 10 مليارات دولار.

من جهتها، اعتبرت الأمم المتحدة، الاثنين، أن عودة السوريين من البلدان التي لجأوا إليها في الشرق الأوسط، إلى بلدهم، وهي مسألة تم التباحث فيها بين واشنطن وموسكو، "يجب أن تتم بشكل طوعي وليس على نحو قسري".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "مبدئياً، عودة الناس إلى ديارهم يجب أن تكون طوعية وأن يتم تحقيقها بكرامة وبأمان"، مشدداً على أنه "يجب ألا يتم إجبار أحد على العودة" إلى بلده.

واقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا بعد أيام على قمة بين فلاديمير #بوتين ودونالد #ترمب، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في بيان: "أرسلنا إلى الجانب الأميركي اقتراحات ملموسة حول تنظيم العمل لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم"، موضحاً أن هذه المقترحات "تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأميركي خلال قمتهما في هلسنكي" الاثنين.

كذلك لفت المصدر إلى أن روسيا تقترح وضع خطة مشتركة حول عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النزاع، خصوصاً الذين فروا إلى الأردن ولبنان.

ولهذه الغاية تقترح موسكو إنشاء مجموعة عمل تضم الروس والأميركيين والأردنيين استناداً إلى مركز التنسيق الروسي الأردني في عمّان وإنشاء مجموعة مماثلة في لبنان.