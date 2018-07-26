غارات إسرائيلية على موقعين لداعش والنظام السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الطيران شن، مساء الأربعاء، غارة جوية في سوريا، رداً على إطلاق قذيفتين "باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف بيان الجيش أن الطيران استهدف المنصة التي انطلقت منها القذيفتان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية القطاع نفسه، من دون أن تكشف عن مكانه.

لكن مراسل "العربية" أوضح أن القصف طال منصة إطلاق القذيفتين وهي تابعة لتنظيم داعش، وموقعاً إضافيا تابعاً للنظام السوري.

والأربعاء، اقتحم عناصر داعش عدة قرى، ونفذوا تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، قرب واحد من الجيوب القليلة النائية التي لا تزال خاضعة للتنظيم، بعد طرده من معظم أراضيه العام الماضي.

وارتفع عدد قتلى التفجيرات إلى 220، في أعنف هجوم للتنظيم منذ سنوات.