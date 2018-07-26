فيديو لممثل سوري معروف يفضح الرشاوى بمؤسسات الأسد

نشر الممثل السوري المعروف، يزن السيد، عدة فيديوهات، الأربعاء، تظهر قيام سلطات محلية تابعة لنظام الأسد، بهدم مطعمه الذي افتتحه منذ مدة، بحجة مخالفة المطعم لاشتراطات البناء وارتكاب مخالفات، في هذا السياق.

وقال السيد، في الفيديو المرفوع على حسابه الفيسبوكي، تعليقاً منه على قيام سلطات بلدية النظام السوري، بهدم أجزاء كبيرة من مطعمه: "عندما تدخل على مبنى البلدية، يقولون لك: لماذا لم تدفع لي؟". متابعاً: "وهناك من يقول: لماذا لم تدفع لمسؤولة البلدية؟" منتهياً إلى القول فاضحاً آلية الفساد في مؤسسات النظام: "المشكلة أنهم جميعا قد قبضوا"، أي دفعت إليهم الأموال، كرشوة.

وللدلالة على حجم الفساد الذي يضرب مؤسسات نظام الأسد، يؤكد السيد، أن رئيسة البلدية التي أعطت الأوامر بهدم مطعمه، وقال إن اسمها، المهندسة ريهام عزيز، تواجه 3 قضايا رشوة في القضاء، متسائلاً: "كيف يضعونها رئيسة بلدية؟".

ونشر السيد عدة فيديوهات، عن عملية الهدم، وبحضوره شخصياً، ويظهر في أحدها عاجزاً عن حبس دموعه، فيبكي بحرقة على هدم "تحويشة العمر" بحد قوله.

ويقول في أحد هذه الفيديوهات: "ماذا فعلتُ؟ هل كنت داعشياً؟".

ويؤكد أن أحد موظفي البلدية قال له على الهاتف: "أنتَ عنزة ووقعَت وكثرت سكاكينها!". فيقول السيد: "أنا، في بلدي، عنزة؟" كما يظهر في الفيديو.

ويعمل لدى السيد، في مطعمه، 42 عاملاً، قال إن 30 منهم يقيمون في "مراكز إيواء". أما الباقون، فجامعيون وطلاب شهادة ثانوية. كما قال.

مواقع إلكترونية موالية لنظام الأسد، اتصلت بمحافظة دمشق، للوقوف على سبب الهدم، وقالت إن المطعم قام بمخالفات كبيرة، في البناء.

لكن الرشاوى التي تحدث عنها السيد، علناً، في فيديوهاته، لم تكن محل تحقيق في المحافظة أو غيرها، بل قالت محافظة دمشق إن على يزن السيد أن يتقدم بشكوى، بهذا الخصوص.

وتساءل الممثل: "ما هذا الحقد؟ هل هكذا يكافئوننا؟ وأنه ليس "غاضباً إلا من أجل الـ42 عاملاً في المطعم".

ويؤكد الفنان أنه سيعيد افتتاح مطعمه، والذي سمّاه "أبو يعرب" على اسم ابنه البكر، إنما خارج سوريا، كما قال.

يشار إلى أن الممثل يزن السيد والذي هو في الأصل، رياضي معروف في لعبة كرة القدم، من أنصار رئيس النظام السوري بشار الأسد، بدأت شهرته مع مسلسل "إذاعة فيتامين" عام 2009، وكان مذيع نشرة "أخبار الفن" على قناة سورية متخصصة بالدراما.

ومن أعماله التي برز فيها، مسلسل "الخان"، ومسلسل "خاتون"، ومسلسل "صرخة روح"، وفي أحد أجزاء "باب الحارة" و"بقعة ضوء" و"صبايا" و"بنات العيلة" و"ما ملكت أيمانكم"، و"جرن الجاويش" و"الدبور"، وأعمال أخرى عديدة.