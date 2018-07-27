ابنة خالة مي سكاف تكشف سبب وفاة الفنانة السورية

كشفت الكاتبة والروائية السورية #ديمة_ونوس ابنة خالة الفنانة السورية الراحلة #مي_سكاف، مساء الجمعة، عن سبب وفاة الأخيرة مؤكدة أنه بحسب نتائج التشريح الطبي فالوفاة كانت بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، "aneurism"، وفق ما أكدته ونوس لمراسلة "العربية".

وكانت ديمة قد قالت إن آخر اتصال هاتفي جرى بينها وبين مي كان قبل وفاتها بـ 24 ساعة، وتحدثت فيه مي بصوت حزين ومقهور، متسائلة عن مصير سوريا قائلة: إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل سنعود يوما لسوريا؟ مضيفة أن الاتصال الذي استمر لدقائق كان مملوءا بالقهر والغضب والكبت الشديد مما يجري في الوطن.

وذكرت ديمة ونوس أنها خشيت على سكاف عقب هذه المكالمة، ولذلك تواصلت مع ابنها المقيم معها في باريس، وطالبته بطمأنتها باستمرار على والدته، مشيرة إلى أنها تلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي اتصالا هاتفيا من نجل مي يخبرها بوفاة والدته.

وذكرت أن الابن أخبرها أنه عاد للمنزل في ساعة متأخرة من الليل، فوجد أمه متوفاة، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي وصلت للمنزل، وطالبت بتشريح جثة والدته لبيان سبب الوفاة، خاصة أن الفنانة الراحلة شخصية معروفة، ولها وزنها الاجتماعي في سوريا، ومعروفة أنها من أشد الداعمين للثورة السورية والمعارضين لنظام الأسد.

ورجحت ديمة في وقت سابق، أن يكون السبب إصابتها بسكتة دماغية قاتلة، خاصة أن مي في آخر اتصال هاتفي معها كانت في حالة شديدة الإحباط والحزن مما يجري في سوريا، مضيفة أنه ليس أكثر صعوبة وإيلاما على النفس إلا من ظلم السوريين للسوريين.