"قسد" في دمشق لبحث ملف الإدارة الذاتية مع النظام

يزور وفد من مجلس #سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من #واشنطن، دمشق للمرة الأولى، بهدف بحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، وفق ما أفاد قيادي في المجلس لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار لفرانس برس "يزور وفد من مجلس سوريا الديمقراطية دمشق بناء على طلب حكومة النظام السوري في زيارة رسمية هي الأولى"، مضيفاً "نعمل للوصول إلى الحل بخصوص شمال سوريا".

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وأعلن درار أن المجلس يجري محادثات مع مسؤولين بالنظام السوري في دمشق بمشاركة ممثلين لقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف درار أن هدف الزيارة هو الوصول إلى حل بخصوص شمال سوريا، على أن تركز المحادثات على أمور مثل تقديم الخدمات وأن تكون بعض اللقاءات ذات طابع أمني وسياسي.