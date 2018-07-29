فصائل من "مصالحة درعا" تقاتل داعش إلى جانب النظام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام بمشاركة فصائل منضوية ضمن ما يعرف بـ "مصالحة درعا" يخوضون معا معارك ضد تنظيم داعش في حوض اليرموك جنوب غرب محافظة درعا.

وأفاد المرصد بأن معارك كر وفر تدور بين الطرفين، وأن مسلحي التنظيم سيطروا على عدة بلدات غرب درعا، إلا أن النظام شن عدة غارات جوية ومدفعية على مناطق سيطرة داعش.

وفي الجبهات الغربية الشمالية، أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الأسد حققت تقدما جديدا على حساب تنظيم داعش في بلدة جلين.

هذا ورافق العمليات الميدانية قصف مدفعي وجوي عنيف على مناطق سيطرة التنظيم.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية للنظام أن مناطق نفوذ داعش تقلصت إلى 2% من مساحة محافظة درعا خلال الأيام الماضية.