سوتشي.. جهود لبناء الثقة بين النظام والمعارضة السورية

تدخل الجولة العاشرة من مفاوضات #أستانا للحل في #سوريا يومها الثاني في #سوتشي الروسية.

أولى ثمار هذه الجولة بدأت تنضج عبر إعلان روسي عن اتفاق بين الدول الضامنة على مشروع تجريبي يتضمن تبادلا لعدد محدود من المحتجزين من النظام والمعارضة في خطوة فسرت أنها تأتي ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، دون أن يتم تحديد عدد المحتجزين الذين سيتم تبادلهم، أو الأماكن التي ستجري بها عملية التبادل هذه.

وانطلقت في #سوتشي، الاثنين، الجولة العاشرة من محادثات أستانا بمشاركة وفود الدول الضامنة وممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وسط توقعات بأن تحتل منطقة خفض التصعيد في #إدلب المحادثات، إضافة إلى التركيز الروسي على القضايا الإنسانية و #إعادة_اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام.

ويحضر ملف المعتقلين والمخفيين قسرا أيضا في مؤتمر أستانا، باعتبار أن #الاختفاء_القسري في سوريا سلاح حرب، اتسع نطاق استخدامه خلال السنوات الثماني الماضية.

فما لا يقل عن 95 ألف شخص، لا يزالون قيد الاختفاء القسري من قبل الأطراف الفاعلة على الساحة السورية، منذ عام 2011.