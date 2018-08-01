إسرائيل: لن نقبل أي تواجد عسكري إيراني في سوريا

أكد مصدر إسرائيلي رسمي أن #تل_أبيب أوضحت لروسيا موقفها من أي تواجد عسكري إيراني في #سوريا.

ونوّه المصدر إلى أن تل أبيب ترى "حقها" باستهداف هذا التواجد، سواء أكان بعيدا عن الحدود أو قريبا منها.

وتزامن التصريح الإسرائيلي مع تأكيد ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، انسحاب القوات الإيرانية لمسافة خمسة وثمانين كيلومترا من مواقعها السابقة في الجنوب السوري برعاية روسيا لـ"عدم إزعاج إسرائيل".

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وقال لافرينتييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن هذا الاتفاق لا يزال في حيز التنفيذ، خاصة بعد أن بدأت إسرائيل بشن ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين التي كانت موجودة في هذه الأراضي.

وأشار إلى أن الجانب الروسي قد نسق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي.

وأوضح المبعوث الروسي أن قوة من الأمم المتحدة ستنتشر في منطقة فض الاشتباك لمراقبة الحدود، وذلك بعد استكمال إعادة تموضع إيران وميليشياتها.