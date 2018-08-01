داعش يتبنى مقتل ضباط للأسد بكمين له قرب دمشق

قتل 4 عناصر من قوات النظام السوري، 3 منهم ضباط، في منطقة تقع شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، جراء كمين تبنى تنظيم #داعش تنفيذه.

وأفاد المرصد عن "مقتل أربعة عناصر على الأقل من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد، عاملين في منطقة الضمير في القلمون الشرقي بعد استهدافهم من مسلحين".

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وكان للتنظيم تواجد في منطقة الضمير الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق لسنوات عدة، قبل أن تطرده الفصائل المعارضة منها.

وفي نيسان/أبريل الماضي، سيطرت قوات النظام على المنطقة بعد إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين منها إلى الشمال السوري.

وفي بيان نشره على حساباته على تطبيق #تليغرام، تبنى التنظيم تنفيذ العملية.

وبات التنظيم يتواجد في جيوب محدودة خصوصاً في مناطق صحراوية.

وبحسب المرصد، تقع المنطقة التي قتل فيها العسكريون على مقربة من البادية التي تمتد على مساحة مترامية من وسط سوريا حتى الحدود مع #العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إنه "لم يتضح إذا كان منفذو الكمين قد جاؤوا من البادية أم كانوا متوارين على شكل خلايا نائمة".

وانطلاقاً من مواقعهم في البادية السورية، شن مقاتلو التنظيم الأربعاء هجوماً على محافظة السويداء جنوباً، تسبب بمقتل أكثر من 250 شخصاً إثر تفجيرات انتحارية وإطلاق نار وعمليات طعن. كما خطفوا ثلاثين سيدة وطفلاً من ريف المحافظة الشرقي، وفق شهادات الأهالي وناشطين.