روسيا: فتح معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح سبعة معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بينها بحري وجوي، وذلك بعد توقعات بارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، إن ارتفاع نسبة تدفق اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم يتطلب توسيعاً لشبكة المعابر والمكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.

وبالإضافة إلى معابر الدخول التي بدأت عملها تم فتح 3 نقاط جديدة.

وتشمل المعابر الجديدة معبر صالحية البري في محافظة #دير_الزور، ومعبر بانياس البحري في محافظة طرطوس، والمعبر في #مطار_دمشق الدولي.

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ومنذ فترة، دق تقرير لمنظمات إنسانية كبرى ناقوس الخطر، محذراً من إجبار مئات آلاف اللاجئين والنازحين على العودة إلى #سوريا التي لم تشهد تهدئة حقيقية بعد.

وكشف التقرير أن الكثير من الدول أغلقت حدودها أمام النازحين وشددت موقفها تجاه طالبي اللجوء، بسبب تنامي الخطاب المناهض للاجئين، والدعاية المضللة التي تتحدث على أن سوريا باتت آمنة الآن.

وارتفع عدد النازحين السوريين العائدين من داخل سوريا إلى مناطقهم من 560 ألفاً إلى 720 ألفا خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير، ولكن مع كل عائد نزح أمامه ثلاثة آخرون بسبب العنف المستمر.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من مليوني شخص في سوريا فروا من منازلهم في الأشهر التسعة الأولى من 2017. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزح مليون ونصف المليون سوري خلال العام الحالي.

ووفقاً لتقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الأردنية رحلت حوالي 400 سوري بشكل شهري، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017.

وخلال العام الماضي، أعاد لبنان ما لا يقل عن 10 آلاف نازح ومسلح سوري. إضافة إلى ذلك، منعت الولايات المتحدة مؤخراً دخول السوريين الفارين من الحرب، بينما هناك أصوات تطالب بإعادة اللاجئين من ألمانيا والدنمارك.