مقتل 7 مسلحين بالجولان السورية بقصف إسرائيلي

ذكر راديو إسرائيل الخميس أن إسرائيل قتلت سبعة مسلحين في ضربة جوية على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان.

ولم يشر التقرير إلى مصادر.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال الليل، قائلا إنها استهدفت "عددا من العناصر الإرهابية المسلحة في جنوب هضبة الجولان السورية".

ولم يذكر بيان الجيش ما إن كان قد سقط قتلى أو جرحى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم أن الاشتباكات استمرت بين جيش النظام السوري وعناصر من تنظيم داعش في تلك المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "عثر على أحزمة ناسفة وبندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 في المنطقة" بعد الضربة الجوية دون أن يحدد كيفية العثور عليها.