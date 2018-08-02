موسكو: سننشر عناصر من الشرطة الروسية في الجولان

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الخميس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الشرطة العسكرية ستنتشر في هضبة الجولان وتقيم ثمانية مواقع للمراقبة لتجنب أي استفزازات محتملة هناك.

وكانت وكالة تاس للأنباء قد أعلنت الأربعاء عن مبعوث روسي قوله إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومترا من الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان لكن إسرائيل تعتبر الانسحاب غير كاف.

وكان راديو إسرائيل قد ذكر الخميس أن إسرائيل قتلت سبعة مسلحين في ضربة جوية على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان.

ولم يشر التقرير إلى مصادر.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال الليل قائلا إنها استهدفت "عددا من العناصر الإرهابية المسلحة في جنوب هضبة الجولان السورية".

ولم يذكر بيان الجيش ما إن كان قد سقط قتلى أو جرحى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، الخميس، أن الاشتباكات استمرت بين جيش النظام السوري وعناصر من تنظيم داعش في تلك المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "عثر على أحزمة ناسفة وبندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 في المنطقة" بعد الضربة الجوية دون أن يحدد كيفية العثور عليها.