"الجبهة الوطنية للتحرير".. المعارضة تتوحد في إدلب

أعلنت المعارضة المسلحة في محافظة #إدلب السورية، توحدها في ائتلاف يحمل اسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، لتتزامن هذه الخطوة مع تهديدات رئيس النظام السوري #بشار_الأسد بالهجوم على هذه المنطقة.

وكانت خطة #النظام_السوري التصعيدية في انتزاع إدلب بالقوة قد اصطدمت بتصريحات روسية عشية انتهاء اجتماع سوتشي، خففت تلك التصريحات من وطأة حماس تحركات النظام في شمال البلاد، حيث صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى #سوريا بأنه لا عملية عسكرية واسعة في محافظة إدلب التي تتجه الأنظار إليها بعد أيام من توقعات بإقدام النظام على حملة عسكرية لاستعادتها.

موضوع يهمك أكد مصدر إسرائيلي رسمي أن #تل_أبيب أوضحت لروسيا موقفها من أي تواجد عسكري إيراني في #سوريا.ونوّه المصدر إلى أن تل أبيب... إسرائيل: لن نقبل أي تواجد عسكري إيراني في سوريا سوريا

كما نص البيان الختامي للقاء في سوتشي على اتفاق الأطراف المجتمعة لعقد اجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني دون تحديد المكان.

فيما كشف المبعوث الأممي عن قمة مرتقبة في سبتمبر/أيلول لمناقشة عودة اللاجئين السوريين.

أما في موضوع إعادة صياغة الدستور قال لافرنتييف إن الأحداث في سوريا لا يجب أن تؤثر على عمل اللجنة الدستورية عند تشكيلها.

من جانبه، كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن تنظيم اجتماع بجنيف في سبتمبر المقبل بشأن اللجنة الدستورية.

ويجري الحديث عن تفاهم بين #موسكو وتركيا ببقاء إدلب تحت سيطرة قوات تُشرف عليها تركيا التي تحدثت مصادر عن سعيها إلى تشكيل جيش يضم فصائل معتدلة تبقى تحت مراقبتها إلى أن يتم الانتقال السياسي وتدمج لاحقاً تحت غطاء النظام السوري.