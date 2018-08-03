أردوغان: خارطة الطريق بمنبج لن تتأثر بالتوتر مع أميركا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع ألا تتأثر خارطة الطريق المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة #منبج في شمال سوريا بالتوتر بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تصريحات #أردوغان خلال كلمة في أنقرة بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أميركي متهم بدعم الإرهاب. وقد اعتبرت #تركيا أن هذه العقوبات غير مقبولة.

وأضاف أردوغان: "مع تقدم العمل هناك، سيبدأ عدد كبير من الناس (المواطنين السوريين) في العودة إليها".

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج المقاتلين الأكراد منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

موضوع يهمك أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أنه أبلغ نظيره الأميركي، مايك #بومبيو، أن التهديدات والعقوبات لن تجدي مع... أنقرة لواشنطن: التهديدات والعقوبات لن تجدي معنا أميركا

وفي وقت سابق من اليوم، كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أكد أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على العمل عن كثب لحل القضايا بينهما في أعقاب ما قال إنه اجتماع "بناء" مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

واجتمع بومبيو مع تشاووش أوغلو على هامش اجتماع إقليمي في سنغافورة. وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات بثتها قنوات تلفزيونية تركية أنه بحث مع نظيره الأميركي الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.