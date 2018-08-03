دفاعات النظام السوري تتعامل مع هدف غرب دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ( #سانا) أن الدفاعات الجوية للنظام السوري تصدت، ليل الخميس، لـ"هدف معاد" غرب #دمشق، من دون اتهام أي جهة أو تحديد ما تم استهدافه.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق".

وعادة ما تتهم دمشق إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في سوريا بغارات جوية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله اللبناني في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.

ونادراً ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات، ولكنها كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي 24 تموز/يوليو، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية من طراز سوخوي، متهما دمشق باختراق المجال الجوي الإسرائيلي. وأكدت دمشق من جهتها أن استهداف المقاتلة تم في الأجواء السورية.

وفي الـ22 من الشهر ذاته، اتهمت دمشق إسرائيل باستهداف أحد مواقعها العسكرية في منطقة مصياف في وسط البلاد.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان المحتلة بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.